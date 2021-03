Un Posto al Sole, anticipazioni: Filippo sta male (Di lunedì 22 marzo 2021) Michelangelo Tommaso I mal di testa di Filippo (Michelangelo Tommaso) saranno al centro delle puntate di Un Posto al Sole in onda nei prossimi giorni. Dopo averli inizialmente sottovalutati, il ragazzo si rivolgerà infatti al dottor Igor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca) per capire da dove abbiano origine i suoi malesseri ed andrà incontro ad un’amara scoperta che metterà in bilico la sua futura felicità al fianco della moglie Serena (Miriam Candurro). L’uomo si troverà quindi a dover fare una difficile scelta. Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole – anticipazioni puntata 5656 – lunedì 22 marzo 2021 Filippo prende troppo alla leggera i suoi mal di testa. Sconvolta dopo il tradimento di Patrizio, Rossella non ha la forza di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 marzo 2021) Michelangelo Tommaso I mal di testa di(Michelangelo Tommaso) saranno al centro delle puntate di Unalin onda nei prossimi giorni. Dopo averli inizialmente sottovalutati, il ragazzo si rivolgerà infatti al dottor Igor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca) per capire da dove abbiano origine i suoisseri ed andrà incontro ad un’amara scoperta che metterà in bilico la sua futura felicità al fianco della moglie Serena (Miriam Candurro). L’uomo si troverà quindi a dover fare una difficile scelta. Ecco le. Unalpuntata 5656 – lunedì 22 marzo 2021prende troppo alla leggera i suoi mal di testa. Sconvolta dopo il tradimento di Patrizio, Rossella non ha la forza di ...

Advertising

_ariannnn : RT @ammaiFiamma: Giotto non voleva un posto al sole. Giotto voleva IL SUO posto al sole. Però poi s'è accontentato ?? - elecrescenzo : RT @NapoliDaVivere: “Un posto al sole” vince un premio internazionale come prodotto italiano più visto al mondo - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 23 marzo: Filippo e Serena si allontanano di nuovo? - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… - mardymustikka : @Hazydavey38 Che fai, guardi un posto al sole? ?? -