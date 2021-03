Un posto al sole | anticipazioni 23 marzo | ore di paura per Filippo

(Di lunedì 22 marzo 2021) Unalconcentrerà l'attenzione ancora sue Serena, come preannunciano ledella soap opera di Rai 3di martedì 23. La coppia sta vivendo un periodo molto bello e felice, le incomprensioni del passato, la relazione della Cirillo con Leonardo e il rapimento del figlio di Roberto sembrano ormai ricordi lontani e tutta la famiglia è proiettata verso un futuro radioso soprattutto dopo aver scoperto che è in arrivo il secondo figlio. Serena, infatti, ha effettuato il test di gravidanza il giorno della Festa del Papà e ha dato l'annuncio ad un emozionatissimoche, dopo la caccia al tesoro con la piccola Irene, non si aspettava di ricevere una notizia così importante. Tuttavia, per i due coniugi arriverà un imprevisto che sembrerà di colpo ...

Advertising

MontiFrancy82 : @UPAS_Rai - Intervista con @Massibuzzi : “Igor Volpicelli è il medico che tutti vorremmo avere” - MontiFrancy82 : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 22 AL 26 MARZO - sp00kyvicc : Raga ma Castiel donna è palesemente Marina di un posto al sole - SMSNEWSOFFICIAL : @UPAS_Rai - Intervista con @Massibuzzi : “Igor Volpicelli è il medico che tutti vorremmo avere” - honeycobbie : stasera posto fotine carine che ho fatto oggi solo perché c’era il sole -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

Tv Sorrisi e Canzoni

Vediamo le Anticipazioni di Unalper la puntata del 23 marzo 2021. Nelle Trame dell' episodio in onda alle 20.45 su Rai3 , dopo la lieta notizia di Serena , per lei e Filippo le cose sembrano andare davvero a gonfie ...In unsul blog della Bce, Lagarde ha sottolineato che "le prospettive economiche di breve periodo sono soggette a incertezze, legate in particolare alle dinamiche della pandemia e alla velocità ...L'oroscopo di martedì 23 marzo sarà ricco d'amore e di dolcezza. Cupido scoccherà le sue magiche frecce e colpirà i cuori di numerosi segni zodiacali, anche se ovviamente non tutti potranno godere di ...Secondo il Financial Times Online MBA 2021 Ranking, l’International Flex MBA del MIP è all’ottavo posto al mondo tra i migliori Master in Business Administration fruibili in distance learning, con il ...