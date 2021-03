Un italiano a Londra spiega gli 800mila vaccinati al giorno: “Basta un sms. Clicchi yes e sei prenotato” (Di lunedì 22 marzo 2021) Come ha fatto il governo di Londra ad avere 873mila vaccinati solo nella giornata di sabato? Se lo domandano in tanti, qui in Italia. Al di là della disponibità delle dosi, è istruttivo capire le differenze con le prenotazioni. Lo racconta al Secolo d’Italia un imprenditore italiano che vive da anni a Londra. Metà degli adulti già vaccinati nel Regno Unito: senza primule e proclami “Ho 51 anni e domani, 23 marzo alle 10,30, farò la prima dose di vaccino”, racconta Vincenzo Zaccarini, che è anche coordinatore di Fratelli d’Italia per il Regno Unito. Da noi siamo partiti con le primule di Arcuri, poi con gli annunci del generale Figliuolo, ma è cambiato poco. Nel Regno Unito, come funziona? “Non devi registrarti su nessun sito – spiega Zaccarini – non devi avere tessera sanitaria a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Come ha fatto il governo diad avere 873milasolo nella giornata di sabato? Se lo domandano in tanti, qui in Italia. Al di là della disponibità delle dosi, è istruttivo capire le differenze con le prenotazioni. Lo racconta al Secolo d’Italia un imprenditoreche vive da anni a. Metà degli adulti giànel Regno Unito: senza primule e proclami “Ho 51 anni e domani, 23 marzo alle 10,30, farò la prima dose di vaccino”, racconta Vincenzo Zaccarini, che è anche coordinatore di Fratelli d’Italia per il Regno Unito. Da noi siamo partiti con le primule di Arcuri, poi con gli annunci del generale Figliuolo, ma è cambiato poco. Nel Regno Unito, come funziona? “Non devi registrarti su nessun sito –Zaccarini – non devi avere tessera sanitaria a ...

