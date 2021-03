Ultim’ora | supplenze personale ATA nelle scuole

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha finalmente pubblicato l’attesissimo bando per l’iscrizione alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delATA non docente. Esce ogni 3 anni ed è l’unico metodo per candidarsi a lavorarein qualità dinon docente. L’ultima volta era uscito nel 2017 e sarebbe dovuto uscire di nuovo a fine 2020 ma, causa Covid-19, è stato rinviato ad oggi 22 marzo 2021. L’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delATA avranno validità triennale (dal 2021/2022 al 2023/2024). Gli aspiranti potranno chiedere, con un’unica domanda, l’inserimento o la conferma/aggiornamento di uno o più profiligraduatorie di circolo e d’Istituto. Il sistema quest’anno sarà completamente ...