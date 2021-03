Ultimi sondaggi Euromedia: italiani dubbiosi su vaccino Astrazeneca (Di lunedì 22 marzo 2021) . Nonostante le conferme dell’Ema sulla sua sicurezza, gran parte degli italiani nutre forti dubbi sul vaccino Astrazeneca. Secondo gli Ultimi sondaggi Euromedia Research per Porta a Porta, solo il 27% si farebbe vaccinare tranquillamente con la cura Astrazeneca, il 29% se lo farebbe iniettare ma avrebbe paura mentre il 33,1% rifiuterebbe il vaccino. Un terzo degli italiani ritiene il vaccino Astrazeneca addirittura più pericoloso degli altri. Di diverso avviso il 49,7% secondo cui il vaccino prodotto dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedese sta subendo una campagna mediatica che lo sta danneggiando più del dovuto. Per il 51,2% degli intervistati, invece, dietro al caso ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 22 marzo 2021) . Nonostante le conferme dell’Ema sulla sua sicurezza, gran parte deglinutre forti dubbi sul. Secondo gliResearch per Porta a Porta, solo il 27% si farebbe vaccinare tranquillamente con la cura, il 29% se lo farebbe iniettare ma avrebbe paura mentre il 33,1% rifiuterebbe il. Un terzo degliritiene iladdirittura più pericoloso degli altri. Di diverso avviso il 49,7% secondo cui ilprodotto dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedese sta subendo una campagna mediatica che lo sta danneggiando più del dovuto. Per il 51,2% degli intervistati, invece, dietro al caso ...

