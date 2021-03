Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di lunedì 22 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.30 – Pirlo a rischio? – Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, al momento Andrea Pirlo non rischierebbe il posto sulla panchina bianconera. Tuttosport, invece, afferma come la società aveva messo in conto a inizio anno le difficoltà possibili alla prima stagione da tecnico, ma ora inizierebbe il momento degli esami anche per chi, come Pirlo, sembrava avere un futuro in bianconero. Ore 9.10 – Nazionale, si parte – La Nazionale di Roberto Mancini si raduna oggi a Coverciano per cominciare la propria preparazione in vista della gare di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Ecco i prossimi impegni. Ore 9.00 – Il punto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.30 – Pirlo a rischio? – Secondo quanto riferito dal CorriereSera, al momento Andrea Pirlo non rischierebbe il posto sulla panchina bianconera. Tuttosport, invece, afferma come la società aveva messo in conto a inizio anno le difficoltà possibili alla prima stagione da tecnico, ma ora inizierebbe il momento degli esami anche per chi, come Pirlo, sembrava avere un futuro in bianconero. Ore 9.10 – Nazionale, si parte – La Nazionale di Roberto Mancini si raduna oggi a Coverciano per cominciare la propria preparazione in vistagare di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Ecco i prossimi impegni. Ore 9.00 – Il punto ...

Advertising

fanpage : A Padova 279 insegnanti su 1426 hanno detto di no al vaccino Astrazeneca - Agenzia_Ansa : Islanda: eruzione vulcanica in corso vicino a Reykjavik Nelle ultime settimane erano state registrate migliaia di s… - fanpage : L'ospedale di Novara è in tilt: 'Venite al pronto soccorso solo se necessario' - tempostretto : Un nuovo articolo: (Basket, Serie A2. L'Orlandina torna alla vittoria) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultim… - Pietro_Otto : RT @sabrina__sf: Esperimenti in Olanda. Dice:'6500 persone in discoteca senza protezioni o distanziamento, ne sono usciti in 5 infetti' Ecc… -