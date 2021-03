Ultime Notizie Roma del 22-03-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio nonostante gli sforzi in atto A causa della mancanza di Rosi la soglia di somministrazione vaccinale in Italia non potrà andare oltre 200.000 giorno anche in questa settimana ad aprire lei va a fare ispezione in Russia per lo sputnik ma il commissario breton ribadisce la priorità ai vaccini prodotti in Unione Europea in Germania oggi vertice stato-regioni con la Merkel Che punta al coprifuoco notturno è un nuovo look da 1 fino al 18 aprile nel mondo hanno superato quota 2 milioni 700mila i decessi legati al covid-19 principale Rivale del uscente Denis sassou-nguesso nelle elezioni presidenziali che si sono tenuti ieri in Congo è morto di covid Soler mentre veniva portato in Francia per essere curato lo rende noto il responsabile della sua campagna elettorale e Cristian ...