Controcultura1 : “La direzione AMI ha appena effettuato un dietrofront circa le fermate degli impianti comunicate nella serata di ie… - CandelliAngelo : UGL Metalmeccanici sulla Questione ArcelorMittal - Canale189 : UGL Metalmeccanici sulla Questione ArcelorMittal - UglCatania : Ugl Metalmeccanici. Mazzeo nell'assemblea nazionale del fondo complementare 'Cometa'. Grazie per la citazione a… - uglspera : RT @UglMetalm: Denso Avellino: l’Ugl al rinnovo RSU è ancora primo sindacato Spera (Ugl):”Enorme risultato, l’Ugl metalmeccanici tra le sig… -

"Lavoratori come cristalli, mentre è in corso uno scontro tra elefanti".: "Governo entri al più presto nel merito della vertenza". "Da una parte, i capricci della multinazionale Arcelor Mittal e dall'altra l'immobilismo di Invitalia, nonostante l'A. D. ...: 'Governo entri al più presto nel merito della vertenza'. NewTuscia - ROMA - Riceviamo e pubblichiamo. 'Da una parte, i capricci della multinazionale Arcelor Mittal e dall'altra l'...Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, commenta così la situazione dei lavoratori della Ex Ilva: “Lavoratori come cristalli, mentre è in corso uno scontro tra elefanti”. Ugl ...Ugl Metalmeccanici: “Governo entri al più presto nel merito della vertenza”. NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Da una ...