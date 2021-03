UFFICIALE Tacchinardi nuovo allenatore del Fano | il comunicato

(Di lunedì 22 marzo 2021) Alessioè ildel: ecco ildel club che annuncia la guida tecnica dell’ex centrocampista della Juve Alessioè ildell’Alma Juventus. Ecco ildel club. «L’Alma Juventuscomunica di aver raggiunto l’accordo con Alessioper la guida della prima squadra. Dopo una lunga e proficua carriera da calciatore di serie A e della Nazionale,ha intrapreso la carriera di tecnico con la formazione Allievi del Pergocrema e in seguito degli Allievi Nazionali del Brescia. Ha guidato la prima squadra della Pergolettese in Seconda Divisione e in serie D, oltre a Lecco e ...

Alessio Tacchinardi è il nuovo allenatore del Fano: ecco il comunicato del club che annuncia la guida tecnica dell'ex centrocampista della Juve ...
SERIE C - Andrà a sostituire Destro Alessio Tacchinardi è il nuovo allenatore del Fano. Sarà lui a prendere in mano le redini della squadra dopo le dimissioni di mister Flavio Destro.