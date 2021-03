Ufficiale | il Frosinone ha esonerato Nesta dopo il k o col Lecce

(Di lunedì 22 marzo 2021) La sconfitta per 3 - 0 con ilcosta il posto ad Alessandro: ilhail tecnicouna serie di risultati sotto le aspettative.la sconfitta in casa con ilè ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Frosinone

La sconfitta per 3 - 0 con il Lecce costa il posto ad Alessandro Nesta: ilha esonerato il tecnico dopo una serie di risultati sotto le aspettative. Dopo la sconfitta in casa con il Lecce è al 12° posto in classifica della serie B con 38 punti, a 4 punti dalla zona ...Alessandro Nesta non è più l'allenatore del: fatale la sconfitta dei ciociari contro il Lecce. Il comunicato del ...L'ex stella rossonera Alessandro Nesta paga gli ultimi risultati negativi: ufficiale l'esonero dalla panchina ciociara.Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Frosinone. Il ko di sabato col Lecce è risultato fatale per il tecnico giallazzurro: "Il Frosinone Calcio - l'annuncio del club - comunica di aver sollevato ...