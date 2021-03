Ue: Tinagli, ‘programma Sure conferma ruolo cruciale Europa’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) – “Oggi è stato pubblicato il primo rapporto semestrale sull’attuazione del programma Sure. Grazie a questo programma, come evidenziato dal Commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni, circa 30 milioni di lavoratori e 2,5 milioni di imprese in 18 Paesi dell’Unione Europea hanno potuto beneficiare di sostegni economici. Nel nostro Paese, oltre il 30% della cassa integrazione è stata finanziata con Sure”. Lo scrive su Facebook Irene Tinagli, vicesegretario del Pd e presidente della commissione Economia del Parlamento Europeo.“Numeri che confermano il ruolo cruciale dell’Europa nella protezione dei lavoratori dipendenti, degli autonomi e delle aziende che vivono un periodo di estrema difficoltà. Inoltre, prendendo questi finanziamenti dall’UE piuttosto che ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) – “Oggi è stato pubblicato il primo rapporto semestrale sull’attuazione del programma. Grazie a questo programma, come evidenziato dal Commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni, circa 30 milioni di lavoratori e 2,5 milioni di imprese in 18 Paesi dell’Unione Europea hanno potuto beneficiare di sostegni economici. Nel nostro Paese, oltre il 30% della cassa integrazione è stata finanziata con”. Lo scrive su Facebook Irene, vicesegretario del Pd e presidente della commissione Economia del Parlamento Europeo.“Numeri cheno ildell’Europa nella protezione dei lavoratori dipendenti, degli autonomi e delle aziende che vivono un periodo di estrema difficoltà. Inoltre, prendendo questi finanziamenti dall’UE piuttosto che ...

