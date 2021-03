Ubaldo Lanzo | chi è il cromatologo de “L’Isola Dei Famosi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 marzo 2021)noto per la presenza nei salotti tv di Piero Chiambretti come “Markette”, è tra i partecipanti de “Dei”. Lo stilista insieme a Fariba Teherani si trova sulla Parasite Island, dove entrambi i naufraghi sono alle prese con i primi rudimenti per imparare a vivere sul. Nato a Lamezia Terme nel 1972, nutre una grande passione per la moda fin da bambino, sognando di diventare uno stilista ed un’attrazione per i colori. Si trasferisce a Milano nel 1997 per studiare cromatologia all’Università Mondragoni Di Milano dove ha studiato con il professor Beltrame, dal quale apprende tutti i segreti della disciplina. La scienza studia i colori associati alla personalità della persona: questi colori possono avere effetti sulla mente e sullo spirito ...