Tutti i luoghi di Firenze in cui si può incontrare Dante | dal ritratto ritrovato nell’ex lavanderia alle terzine da cercare sui muri della città

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Settecento anni dopo la finesua vita terrenagira ancora per. Basta mettersi sulle sue tracce, cartina alla mano e scarpe comode ai piedi per girare tra le piazze, le strade, le chiese, i palazzi storiciche lo amò, lo elevò, lo esiliò e poi lo rimpianse per sempre. Gli indizi per ritrovare, quest’anno che se ne ricorda la grandezza, sono raccolti in un libro da Marco Ferri, scrittore, giornalista (collabora con ilfattoquotidiano.it), punto di riferimento imbattibile nella conoscenzastoria die in particolare quella del Medioevo, del Rinascimento e più in là di quella legata alla dinastia dei Medici, dal capostipite Giovanni di Bicci a quella specie di rockstar che fu Gian Gastone, l’ultimo granduca ...