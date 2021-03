Tutti al lago, salgono prezzi immobili e in arrivo prime richieste estive (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Labitalia) - "Nella seconda parte del 2020 i prezzi degli immobili turistici hanno evidenziato per il lago l'incremento dello 0,3%". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi Gruppo Tecnocasa. Nel Lazio, ad Anguillara Sabazia si registra un discreto mercato: come seconda casa acquistano o investitori del posto che poi mettono a reddito oppure acquirenti di Roma, spesso anche come prima casa (soluzioni indipendenti). "Tra le zone più ambite dei comuni lacustri - spiega - ci sono prevalentemente le zone centrali per la vicinanza ai servizi e ai collegamenti, la zona del cento storico perché conserva il suo aspetto caratteristico, e la zona del lungo lago perché offre ville di rappresentanza con notevoli affacci sul lago". "Nelle zone centrali - fa notare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Labitalia) - "Nella seconda parte del 2020 ideglituristici hanno evidenziato per ill'incremento dello 0,3%". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi Gruppo Tecnocasa. Nel Lazio, ad Anguillara Sabazia si registra un discreto mercato: come seconda casa acquistano o investitori del posto che poi mettono a reddito oppure acquirenti di Roma, spesso anche come prima casa (soluzioni indipendenti). "Tra le zone più ambite dei comuni lacustri - spiega - ci sono prevalentemente le zone centrali per la vicinanza ai servizi e ai collegamenti, la zona del cento storico perché conserva il suo aspetto caratteristico, e la zona del lungoperché offre ville di rappresentanza con notevoli affacci sul". "Nelle zone centrali - fa notare ...

