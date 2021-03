Turchia, crolla la Lira dopo ribaltone alla Banca centrale. S&P: riserve valutarie vicino allo zero (Di lunedì 22 marzo 2021) Quattro mesi di guadagni bruciati in pochi minuti: è stata durissima la risposta dei mercati all'ennesimo colpo di mano di Erdogan alla Banca centrale di Turchia, con la cacciata venerdì notte del governatore rigorista, Naci Agbal Leggi su rainews (Di lunedì 22 marzo 2021) Quattro mesi di guadagni bruciati in pochi minuti: è stata durissima la risposta dei mercati all'ennesimo colpo di mano di Erdogandi, con la cacciata venerdì notte del governatore rigorista, Naci Agbal

Advertising

repubblica : Turchia, crolla la lira dopo che Erdogan ha silurato il governatore della banca centrale - GPatagonico : Per effetto della rimozione del governatore della Banca Centrale in Turchia crolla la lira - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Turchia CROLLA la Borsa di Istanbul: in chiusura -10% Buoni del Tesoro dece… - Activnews24 : #Turchia, la Borsa di Istanbul crolla del 10% dopo l'epurazione del capo della banca centrale voluta da #Erdogan - FADiodovich_IG : #ERDOGAN #CentralBanks #Turchia #TRY Crolla la lira turca, cosa succede in Turchia? Impatto delle decisioni di Erd… -