Turchia | Borsa Istanbul perde oltre il 9% | raffica di sospensioni

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - oltre al cambio della lira turca, anche quotazioni in picchiata alla Borsa di Istanbul dopo l'ennesimo avvicendamento alla guida della banca centrale, con la rimozione - decisa venerdì dal presidente Erdogan - del governatore Naci Agbal, colpevole di avere rialzato i tassi (di 2 punti percentuali) nell'ultima riunione del comitato di politica monetaria. L'indice Bist100 segna - alle 15 locali - un calo del 9,20% a 1.388 punti mentre il più ristretto indice Bist 30 perde addirittura il 9,60% scendendo a 1.438 punti. Mentre si moltiplicano le sospensioni, automatiche in caso di perdite oltre il 10%, è il settore finanziario a segnare i risultati peggiori. La seduta odierna, tuttavia, per quanto pesante rappresenta una correzione che mantiene gli indici della ...

