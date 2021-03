Trump torna alla carica | lancerà una sua nuova piattaforma social nei prossimi mesi

Advertising

BeltramoPaolo : RT @RFeragalli: Bolsonaro a picco nei sondaggi. Dopo Trump, ci libereremo di questo altro deficiente, il prossimo anno??? Torna Lula??? Sp… - luisaloffredo28 : RT @RSInews: Trump torna sui social - Allontanato da Twitter e da Facebook, l'ex presidente USA ha deciso di creare un suo network https://… - globalistIT : - giordano1154 : RT @RFeragalli: Bolsonaro a picco nei sondaggi. Dopo Trump, ci libereremo di questo altro deficiente, il prossimo anno??? Torna Lula??? Sp… - yppi2011 : RT @RFeragalli: Bolsonaro a picco nei sondaggi. Dopo Trump, ci libereremo di questo altro deficiente, il prossimo anno??? Torna Lula??? Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump torna

La piattaforma messa a punto da'sarà la più interessante sui social media' e 'ridefinirà completamente il gioco'. outstreamera stato sospeso da Facebook e da Twitter dopo l'assalto al ...Una biografia intellettuale )ad offrire spunti di riflessione molto interessanti sempre per ... La mancata rielezione di Donaldalla Casa Bianca, anche per l'incapacità di gestire un'...Il consigliere dell'ex presidente, Jason Miller, ha annunciato alla Fox che Trump si sta preparando per scendere di nuovo nell'arena dei social con una personale piattaforma online ...Donald Trump si prepara ad un gran ritorno sui social network. «In due o tre mesi fonderà il suo social network», ha spiegato Howard Kurtz, già portavoce della campagna per la rielezione di Trump nel ...