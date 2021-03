Trump prepara ritorno sui social, sua piattaforma online entro 3 mesi (Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - L'ex presidente americano Donald Trump prepara il suo ritorno sui social media creando ''una sua propria piattaforma''. Lo ha annunciato il suo consigliere Jason Miller intervistato da Fox News, alla quale ha spiegato che ''vedremo Trump tornare sui social media probabilmente tra due, tre mesi circa''. La piattaforma messa a punto da Trump ''sarà la più interessante sui social media'' e ''ridefinirà completamente il gioco'', ha aggiunto Miller. Trump era stato sospeso da Facebook e da Twitter dopo l'assalto al Congresso a Washington da parte dei suoi sostenitori lo scorso 6 gennaio. Miller non ha fornito dettagli sulla piattaforma, dicendo solo che "tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - L'ex presidente americano Donaldil suosuimedia creando ''una sua propria''. Lo ha annunciato il suo consigliere Jason Miller intervistato da Fox News, alla quale ha spiegato che ''vedremotornare suimedia probabilmente tra due, trecirca''. Lamessa a punto da''sarà la più interessante suimedia'' e ''ridefinirà completamente il gioco'', ha aggiunto Miller.era stato sospeso da Facebook e da Twitter dopo l'assalto al Congresso a Washington da parte dei suoi sostenitori lo scorso 6 gennaio. Miller non ha fornito dettagli sulla, dicendo solo che "tutti ...

Advertising

TV7Benevento : Trump prepara ritorno sui social, sua piattaforma online entro 3 mesi... - Pattycacuz : RT @Highlan37740738: @bonnie379 @AntonelloAng @Giovaguerrato Vorrei far notare la differenza tra Trump che ha lottato fino all’ultimo e si… - Highlan37740738 : @bonnie379 @AntonelloAng @Giovaguerrato Vorrei far notare la differenza tra Trump che ha lottato fino all’ultimo e… - CobblepotThe : @6166467278004cc @4ncs1wic7 Da qui al 2024 aspettiamoci di tutto: - DavidMazzerelli : #Trump prepara un ritorno in grande stile sui social media. -