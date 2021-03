Trump indica come ' validi' candidati repubblicani l' ultraconservatore Cruz e il negazionista del Covid DeSantis

(Di lunedì 22 marzo 2021) Donaldha dichiarato che non ha ancora deciso se si candiderà in futuro oppure no, ma che se nel caso non dovesse farlo "in panchina ci sono molti". Tra i possibili...

Advertising

LePolemiqueCmoi : @barneypanofsky5 @GermanoDottori Se rispondessi che ne ha tante quante ve ne sono delle frodi che Trump e chi per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump indica

Corriere della Sera

Tra i possibili candidati 'validi' perci sono Ted Cruz, repubblicano ultraconservatore del Texas, il Governatore della Florida Ron DeSantis (che si vanta di non aver imposto il lockdown) e ...... soprattutto per rimettere in piedi quell' accordo sul nucleare subito stracciato daal ...il principe ereditario Mohammad bin Salman dopo che un rapporto dell'intelligence Usa locome il ...Tra gli altri candidati 'validi' indicati da Trump nel caso lui decidesse di non correre per la Casa Bianca nel 2024 c'è anche la sua ex portavoce Sarah Huckabee Sanders ...BLINKEN A BRUXELLES. Il segretario di Stato degli Usa Antony Blinken arriva oggi a Bruxelles, dove resterà fino a giovedì per partecipare a una riunione ministeriale della Nato ...