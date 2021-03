«Troppo vulnerabile per AstraZeneca e troppo “sana” per Pfizer»: il calvario di Marta Di Palma, paziente oncologica rimasta senza vaccino – L’intervista (Di lunedì 22 marzo 2021) «Sono amareggiata. Questo è il Paese di Pulcinella». Inizia così lo sfogo di Marta Di Palma, 38 anni di Frosinone, paziente oncologica e maestra in una scuola d’infanzia. Lei, a differenza di tutte le sue colleghe, dopo Pasqua dovrà tornare a lavoro senza un vaccino anti-Covid: ad aspettarla 30 bambini senza mascherina. Il motivo? «Non posso fare l’AstraZeneca, il vaccino destinato ai prof, perché troppo vulnerabile. Ma nel contempo non posso fare nemmeno il Pfizer perché non rientro tra le categorie con priorità visto che ho terminato la chemioterapia 7 mesi fa. Bastava averla conclusa un mese dopo per rientrare nei vaccinandi con priorità di ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021) «Sono amareggiata. Questo è il Paese di Pulcinella». Inizia così lo sfogo diDi, 38 anni di Frosinone,e maestra in una scuola d’infanzia. Lei, a differenza di tutte le sue colleghe, dopo Pasqua dovrà tornare a lavorounanti-Covid: ad aspettarla 30 bambinimascherina. Il motivo? «Non posso fare l’, ildestinato ai prof, perché. Ma nel contempo non posso fare nemmeno ilperché non rientro tra le categorie con priorità visto che ho terminato la chemioterapia 7 mesi fa. Bastava averla conclusa un mese dopo per rientrare nei vaccinandi con priorità di ...

Advertising

infoitsalute : «Troppo vulnerabile per AstraZeneca e troppo “sana” per Pfizer»: il calvario di Marta Di Palma, paziente oncologica… - DarcyKant : @iamcamma1 purtroppo credo che alcuni abbiano idealizzato un po' troppo D (altri lo fanno con R), non è la paladina… - LuigiLupo16 : Achille nonostante il benestare addirittura di un Dio .Trasceso per gene da esso stesso aveva un tallone un po trop… - ricardorubio44 : ???? La difesa dello Schalke è troppo vulnerabile specie sui tagli dei centrocampisti che non vengono seguito da ness… - groavn : @dytm_exe pio avrei vluto che alcune cose fossero andate diversamenre è un periodo un po’ vulnerabile nn mi sto ded… -