Trecentocinquanta anime

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il’ja Il’i? Oblómov non sapeva neanche cosa fossero i fiori nel giardino. Stava nella sua casa con dei molli calzoni e una vestaglia che sembrava una tunica per la messa. Il suo braccio era parte della poltrona, aveva di fronte uno specchio, per guardarsi. Credeva che la sua terra fosse ristretta nella sua stanza. Nessuno pensava avesse ancora del sangue. Alcuni giuravano di vedere alle sue spalle le più orribili morti. La sua casa era una sfida. Non sarebbe stato possibile trovarlo in campagna e tra i contadini non c’era bisogno di dirselo. Quelle di Oblómovka erano la sola parte viva della sua esistenza. Il’ja Il’i? Oblómov stava seduto: come una dama, come un busto che non ha bisogno di muovere le gambe. Credeva fuori fosse tutto un tradimento, e allora cercava un rifugio fin dentro la paglia della sua poltrona; chiedeva clemenza alla vita, promettendo che non si sarebbe mosso da ...