“Trasparenza e merito”, 650 professori per combattere il baronato all’interno delle università: “In 3 anni oltre 3mila segnalazioni” (Di lunedì 22 marzo 2021) Tremila segnalazioni di abusi in tre anni; cinquemila sentenze dal 2014 ad oggi. Sono i numeri che snocciola il movimento “Trasparenza e merito”, l’associazione composta da 650 docenti e ricercatori universitari, nato per combattere il baronato all’interno degli atenei. I dati arrivano dal presidente Giambattista Scirè, 43 anni, siciliano, in lotta dal 2011 con l’ateneo di Catania, perché si è visto “scippare” – come dice lui – il posto da ricercatore e docente di storia contemporanea, da un’architetta. Una storia, la sua, simile a quella di tanti colleghi che stanchi di concorsi manovrati si sono uniti per denunciare un malcostume che a detta loro coinvolge le università di tutto il Paese. “Il problema fondamentale – spiega Scirè – è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Tremiladi abusi in tre; cinquemila sentenze dal 2014 ad oggi. Sono i numeri che snocciola il movimento “”, l’associazione composta da 650 docenti e ricercatori universitari, nato perildegli atenei. I dati arrivano dal presidente Giambattista Scirè, 43, siciliano, in lotta dal 2011 con l’ateneo di Catania, perché si è visto “scippare” – come dice lui – il posto da ricercatore e docente di storia contemporanea, da un’architetta. Una storia, la sua, simile a quella di tanti colleghi che stanchi di concorsi manovrati si sono uniti per denunciare un malcostume che a detta loro coinvolge ledi tutto il Paese. “Il problema fondamentale – spiega Scirè – è ...

Advertising

NaomiCamardella : RT @SUnistrapg: Chiediamo al nuovo Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia l'impegno a trasformare il nostro Ateneo in una casa di… - CValcelli : RT @SUnistrapg: Chiediamo al nuovo Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia l'impegno a trasformare il nostro Ateneo in una casa di… - Luca_Merico : RT @SUnistrapg: Chiediamo al nuovo Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia l'impegno a trasformare il nostro Ateneo in una casa di… - SUnistrapg : Chiediamo al nuovo Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia l'impegno a trasformare il nostro Ateneo in una… - mafaldina61 : RT @Miao21165695: Sileri dice di essere uscito da Trasparenza e Merito proprio nel 2019 (in giugno?) -