Transizione ecologica, il piano di Cingolani è molto ambizioso e complesso (Di lunedì 22 marzo 2021) La Transizione ecologica sarà uno dei pilastri, se non quello centrale, dello sviluppo economico e sociale italiano dei prossimi decenni. Il piano che sta realizzando Cingolani è ambizioso, ma dovrà superare molte insidie e complessità Il neoministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani è uno degli uomini chiave del Governo Draghi. La sua mission sarà niente di meno che progettare la Transizione ecologica dell’Italia, per costruire un paese più moderno, sostenibile e competitivo nei decenni a venire. Ovviamente la sfida è epocale, si tratta di uno spartiacque storico e le sfide che si prospettano all’orizzonte sono molte e assai complesse. Ma la rotta è tracciata, al punto che la stragrande maggioranza ... Leggi su zon (Di lunedì 22 marzo 2021) Lasarà uno dei pilastri, se non quello centrale, dello sviluppo economico e sociale italiano dei prossimi decenni. Ilche sta realizzando, ma dovrà superare molte insidie e complessità Il neoministro dellaRobertoè uno degli uomini chiave del Governo Draghi. La sua mission sarà niente di meno che progettare ladell’Italia, per costruire un paese più moderno, sostenibile e competitivo nei decenni a venire. Ovviamente la sfida è epocale, si tratta di uno spartiacque storico e le sfide che si prospettano all’orizzonte sono molte e assai complesse. Ma la rotta è tracciata, al punto che la stragrande maggioranza ...

Advertising

M5S_Europa : I cambiamenti climatici riguardano tutti. Serve agire ora per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 com… - marcodimaio : .@matteorenzi in #AssembleaIV: mi sento più sicuro sapendo di avere un professionista come Roberto #Cingolani a gui… - M5S_Europa : Il @Mov5Stelle si presenta come la prima forza ecologista d'#Italia. In un'intervista al quotidiano spagnolo… - thelondonboys47 : Il #RecoveryPlan è l’ultima occasione per fermare i #cambiamenticlimatici e ridisegnare il futuro del nostro Paese.… - tosochris : RT @lucarallo: (Ri)Progettare un futuro green e tech. Come vincere la gara della transizione ecologica e tecnologica @DellTechItaly e @AMD… -