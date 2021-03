Traffico Roma del 22-03-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sempre scarso ilnella capitale anche in virtù degli spostamenti regolati dalle norme previste per la zona rossa e agevolare chi deve raggiungere le zone centrali della città ricordiamo ancora che fino al 6 aprile i varchi delle ZTL sia diurne che notturne rimangono spenti accesso libero Dunque le zonalimitato del centro storico Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo interventi di manutenzione nei fascia notturna su via Prenestina dove si viaggia dalle 21 alle 5 del mattino successivo tramite senso unico alternato in prossimità di Viale Palmiro Togliatti sempre chiusa per interventi di manutenzione alla rete idrica il tratto della Circonvallazione Casilina a via Prenestina & via Fortebraccio non si conosce Al momento la data della riapertura e infine ...