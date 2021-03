Traffico Roma del 22-03-2021 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione spostamenti regolati dalle norme previste dalla zona rossa eregolare sul grande raccordo anulare sulle Urbano della A24 circolazione scarsa anche sull’intero percorso della tangenziale est in prossimità della Stazione Tiburtina a prestare comunque attenzione per un incidente su via Della Lega Lombarda all’altezza di piazza Carlo Magno sono possibili I maggiori disagi alvicino Colle Prenestino più precisamente su via Prenestina dove per lavori in corso alla classe ci viaggia tramite riduzione della corsia nei pressi di via Vallo della Lucania spostamenti maggiori nei quest’ultima ora Sempre a causa dei cantieri anche su viale Tor di Quinto in particolare tra via Delle Foro Italico e via Lupi Pietro verso Ponte Duca d’Aosta all’Euro sono iniziati gli allestimenti ...