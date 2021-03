Traffico Roma del 22-03-2021 ore 18:00 (Di lunedì 22 marzo 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione e spostamenti regolati dalle norme previste dalla zona rossa e Traffico regolare sui principali percorsi della capitale e agevolare chi deve raggiungere le zone centrali della città fino al 6 aprile i varchi delle ZTL sia diurne che notturne rimangono spenti accesso libero Dunque nelle zone a Traffico limitato del centro storico Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo possibili rallentamenti su viale Tor di Quinto e nel caso di maggior Traffico in prossimità dei lavori in corso e della riduzione di carreggiata vicino ponte Flaminio prudenza per la stessa causa anche all’altezza di Colle Prenestino Per la precisione su via Prenestina vicino via Vallo della Lucania Sono in corso in questo caso lavori di manutenzione alla rete gas e infine sulle tratto della A1 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione e spostamenti regolati dalle norme previste dalla zona rossa eregolare sui principali percorsi della capitale e agevolare chi deve raggiungere le zone centrali della città fino al 6 aprile i varchi delle ZTL sia diurne che notturne rimangono spenti accesso libero Dunque nelle zone alimitato del centro storico Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo possibili rallentamenti su viale Tor di Quinto e nel caso di maggiorin prossimità dei lavori in corso e della riduzione di carreggiata vicino ponte Flaminio prudenza per la stessa causa anche all’altezza di Colle Prenestino Per la precisione su via Prenestina vicino via Vallo della Lucania Sono in corso in questo caso lavori di manutenzione alla rete gas e infine sulle tratto della A1 ...

