"Tornatene nelle favelas", Fred vittima di pesanti insulti razzisti su Instagram (Di martedì 23 marzo 2021) Continuano gli episodi di razzismo ed insulti sui social, stavolta a farne le spese è Fred, centrocampista del Manchester United. I "tifosi", se così possiamo definirli, si sono scagliati contro di lui al termine della sconfitta della sua squadra contro il Leicester City nei quarti di FA Cup di ieri. Il brasiliano ha giocato una delle sue peggiori partite con la maglia dei Red Devils e ha sulla coscienza due reti delle Foxes. Fred ha mostrato dei messaggi su Instagram con emoji raffiguranti scimmie e con commenti del tipo "Tornatene nelle favelas". Foto: Twitter Manchester United L'articolo proviene da AlFredo Pedullà.

PIETROSCARTEZZI : @CamilloMajer @PBerizzi Tornatene nelle fogne lurido fascista!! ?????? - PIETROSCARTEZZI : @corrado_soldato @PBerizzi Tornatene nelle fogne lurido fascista ?????? - Ronald_Ron_w : RT @itsaame_: @diabolicalvoice non perdere tempo a rispondere ad una lurida bastarda come me, tornatene nelle fogne a tramare contro person… - itsaame_ : @diabolicalvoice non perdere tempo a rispondere ad una lurida bastarda come me, tornatene nelle fogne a tramare con… - CTRLST3 : @Iiabilityy @Ketto97n2 tornatene nelle cantine venete -

Ultime Notizie dalla rete : Tornatene nelle Diverso da chi? Un'altra non ne può più di sentirsi dire: "Tornatene a casa tua!" perché è nata in Italia da ...che non dà risposte agli oltre 800mila alunni e alunne con passaporto straniero che crescono nelle scuole ...

Caro Draghi, la pandemia non ha cancellato l'immigrazione ... con toni truci, minacciosi, alterati: 'in Italia si lavora, non si chiede l'elemosina, tornatene ... e nemmeno quelli che hanno provocato il boom di mendicanti immigrati nelle nostre strade.

“Tornatene nelle favelas”, Fred vittima di pesanti insulti razzisti su Instagram alfredopedulla.com Giornata Mondiale contro il Razzismo: “Perché non resto più in silenzio davanti all'odio contro gli asiatici” Dopo la strage di Atlanta del 17 marzo è davvero importante prendere posizione contro il razzismo anti-asiatico ...

FRED, Insulti shock sui social: "Torna nelle favelas" Nuovo episodio di intolleranza nei confronti di un giocatore di colore, ancora una volta in Inghilterra. Fred, centrocampista del Manchester United, è stato oggetto di insulti razzisti dopo ...

