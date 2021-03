Torino, scontri al corteo 1 maggio 2019: tredici misure cautelari per militanti del centro sociale Askatasuna (Di lunedì 22 marzo 2021) tredici misure cautelari per gli scontri del corteo del primo maggio 2019 a Torino. Si tratta in particolare di un arresto domiciliare, tre divieti di dimora a Torino e nei Comuni della Val Susa e nove obblighi di presentazione alla polizia nei riguardi di leader e militanti del centro sociale torinese Askatasuna, ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata aggravati. Le indagini hanno portato alla denuncia di altri 30 militanti d’area. I fatti risalgono alla manifestazione dei lavoratori del 2019, quando diversi militanti di Askatasuna, posizionati in testa al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021)per glideldel primo. Si tratta in particolare di un arresto domiciliare, tre divieti di dimora ae nei Comuni della Val Susa e nove obblighi di presentazione alla polizia nei riguardi di leader edeltorinese, ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata aggravati. Le indagini hanno portato alla denuncia di altri 30d’area. I fatti risalgono alla manifestazione dei lavoratori del, quando diversidi, posizionati in testa al ...

