Torino, raffica di arresti: antagonisti e No Tav in manette per le violenze del Primo maggio 2019 (Di lunedì 22 marzo 2021) raffica di misure cautelari tra gli antagonisti per gli scontri del Primo maggio di due anni fa a Torino. La polizia di Stato, nell’ambito di un’articolata indagine svolta dalla Digos di Torino e coordinata dalla Procura, ha eseguito tredici misure cautelari. Una ai domiciliari, tre divieti di dimora a Torino e nei Comuni della val Susa e nove obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei riguardi di leader e militanti del centro sociale Askatasuna. Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata aggravati. Reati commessi in occasione del corteo del Primo maggio 2019. Scontri Primo maggio a Torino: gli arresti In ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021)di misure cautelari tra gliper gli scontri deldi due anni fa a. La polizia di Stato, nell’ambito di un’articolata indagine svolta dalla Digos die coordinata dalla Procura, ha eseguito tredici misure cautelari. Una ai domiciliari, tre divieti di dimora ae nei Comuni della val Susa e nove obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei riguardi di leader e militanti del centro sociale Askatasuna. Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata aggravati. Reati commessi in occasione del corteo del. Scontri: gliIn ...

Advertising

repubblica : Covid, tensione a Torino: negazionisti in piazza, un fermato e raffica di multe. Un agente lievemente ferito - Adnkronos : #NoVax e #noMask in piazza a Torino, raffica di multe e una denuncia - rep_torino : Scontri al Primo Maggio di due anni fa a Torino, raffica di misure cautelari tra gli antagonisti [di Sarah Martineg… - Rojname_com : Scontri al Primo Maggio di due anni fa a Torino, raffica di misure cautelari tra gli antagonisti - la Repubblica - LiKytai8 : RT @SecolodItalia1: Torino, raffica di arresti: antagonisti e No Tav in manette per le violenze del Primo maggio 2019 -