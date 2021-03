Torino, niente lockdown per gli antifà: festa al centro sociale Gabrio. “Perché a loro è permesso?” (video) (Di lunedì 22 marzo 2021) Una festa in piena regola, andata avanti anche quando ormai era buio, con musica a tutto volume, capannelli di gente che beveva e nessuna mascherina visibile. La domenica del centro sociale Gabrio di Torino è trascorsa così, in barba a qualsiasi restrizione anti Covid della zona rossa. A testimoniarlo ci sono i video ripresi dalle case degli abitanti della zona e poi circolati nelle chat del quartiere e sui social, insieme a una domanda: “Qualcuno mi spiega Perché a Torino il centro sociale Gabrio può organizzare feste come quella di oggi, mentre i torinesi “normali” devono, giustamente, rispettare le restrizioni della zona rossa???“. La festa convocata sui social del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Unain piena regola, andata avanti anche quando ormai era buio, con musica a tutto volume, capannelli di gente che beveva e nessuna mascherina visibile. La domenica deldiè trascorsa così, in barba a qualsiasi restrizione anti Covid della zona rossa. A testimoniarlo ci sono iripresi dalle case degli abitanti della zona e poi circolati nelle chat del quartiere e sui social, insieme a una domanda: “Qualcuno mi spiegailpuò organizzare feste come quella di oggi, mentre i torinesi “normali” devono, giustamente, rispettare le restrizioni della zona rossa???“. Laconvocata sui social del ...

