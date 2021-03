Torino | anziana morta da un mese | in attesa di essere cremata Il comune vuole l’assenso del figlio | ma è morto

(Di lunedì 22 marzo 2021) I figli di un’donnada più di unnon possono cremarla perché ill’ok del fratello scomparso da 22 anni. (Getty Images)La salma di Adelina De Antonellis,a 93 anni all’ospedale “Amedeo di Savoia” di, da più di unè bloccata da all’obitorio del cimitero Monumentale del capoluogo sabaudo. “Nostra mamma è mancata e vorremmo cremarla, ma a undi distanza nessuno dalci ha risposto“, hanno denunciato i familiari della donna. A impedire la tumulazione è il fatto che uno dei suoi sei figli (altri due sono già deceduti), nonostante sia scomparso dal 1999 e non si abbiano più sue notizie, è ritenuto ancora in vita: infatti, ilper autorizzarne ...

