Torino, 13 misure cautelari per gli scontri del 1 maggio 2019

scontri a Torino 1 maggio 2019, tredici arresti: le indagini degli inquirenti sulla giornata di guerriglia. Sono 13 le misure cautelari disposte per gli scontri di Torino del 2019. L'operazione si colloca nel quadro delle indagini delle Digos su quanto avvenuto in occasione del corteo del 1 maggio del 2019. Tra le tredici misure cautelari, come riferito dall'Ansa, ci sono un arresto domiciliare, tre divieti di dimora a Torino e in Val Susa e nove obblighi di presentazione alla polizia. Gli arresti domiciliari sono scattati per un 37enne, leader storico del movimento finito sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti.

