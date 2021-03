Torino: 13 misure cautelari e 30 denunce per scontri a corteo 1 Maggio 2019 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tredici misure cautelari per gli scontri del corteo del Primo Maggio 2019 a Torino. E quanto ha eseguito la polizia, nell'ambito di un'articolata indagine della Digos della Questura di Torino ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 marzo 2021) Trediciper glideldel Primo. E quanto ha eseguito la polizia, nell'ambito di un'articolata indagine della Digos della Questura di...

Advertising

poliziadistato : #Digos Torino esegue 13 misure cautelari di militanti Askatasuna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e v… - Agenzia_Ansa : La polizia ha eseguito tredici misure cautelari per gli scontri del corteo del primo maggio 2019 a Torino. #ANSA - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Torino, scontri al corteo 1 maggio 2019: tredici misure cautelari per militanti del centro sociale #Askatasuna https://… - RassegnaZampa : #Torino, scontri al corteo 1 maggio 2019: tredici misure cautelari per militanti del centro sociale #Askatasuna - solops : A Torino 13 misure cautelari per i disordini al corteo del Primo Maggio 2019 -