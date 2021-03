Tommaso Zorzi insieme a Oppini e Zelletta per lavoro | ecco perché

(Di lunedì 22 marzo 2021) Lo spoiler diNelle ultime ore a finire al centro di una polemica sul web è stato nientemeno che. Come sappiamo l’influencer in queste settimane è occupato con L’Isola dei Famosi, dove sta ricoprendo il ruolo di opinionista. Ma non solo. Al vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stato infatti L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

è tornato sulla questione suscitando una reazione particolarmente indispettita del naufrago . Scopri le ultime news sull 'Isola dei Famosi'T ommaso- dalla A alla Z', l 'instant book su. Un Instant book per, vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista dell'Isola dei Famosi 2021, pubblicato su Amazon da Umberto Piancatelli con la prefazione di Patrizia ...