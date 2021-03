Tokyo 2021, il Comitato organizzatore potrebbe dare il via libera a 500 volontari stranieri (Di lunedì 22 marzo 2021) Giungono novità importanti da Tokyo in merito all’organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo. Ebbene, il Comitato organizzatore aveva reso noto che la rassegna a Cinque Cerchi prevista dal 23 luglio all’8 agosto 2021 non potrà accogliere alcun turista straniero a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Una decisione che è stata presa dopo le riunioni del gruppo formato dalla presidente del Comitato organizzatore, Seiko Hashimoto, dalla ministra dello Sport in rappresentanza del Governo, Tamayo Marukawa, e dalla governatrice di Tokyo, Yuriko Koike. Successivamente vi è stato anche il coinvolgimento del presidente del CIO Thomas Bach e del Comitato paralimpico Andrew Parsons. Come conseguenza i biglietti che erano stati già ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Giungono novità importanti dain merito all’organizzazione delle Olimpiadi di. Ebbene, ilaveva reso noto che la rassegna a Cinque Cerchi prevista dal 23 luglio all’8 agostonon potrà accogliere alcun turista straniero a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Una decisione che è stata presa dopo le riunioni del gruppo formato dalla presidente del, Seiko Hashimoto, dalla ministra dello Sport in rappresentanza del Governo, Tamayo Marukawa, e dalla governatrice di, Yuriko Koike. Successivamente vi è stato anche il coinvolgimento del presidente del CIO Thomas Bach e delparalimpico Andrew Parsons. Come conseguenza i biglietti che erano stati già ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tokyo 2020: nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone durante lo svolgimento delle Olimpiadi a causa dell'… - fattoquotidiano : Giappone, terremoto di magnitudo 7.2 a nord est di Tokyo: è la stessa area colpita dal disastro nucleare di Fukushi… - Agenzia_Ansa : Scossa di magnitudo 7 a nord-est di Tokyo, allerta tsunami #ANSA - GeomyGamer : RT @MangaForevernet: ? Tokyo Olympics 2021 - non ci saranno spettatori stranieri ? ? - MangaForevernet : ? Tokyo Olympics 2021 - non ci saranno spettatori stranieri ? ? -