Tofalo M5s | grazie alle donne nelle Forze Armate aumentata professionalità

"grazie all'ingresso delle donne, avvenuto più di vent'anni fa, all'interno delle Forze Armate e nei ruoli della Guardia di Finanza, il livello di professionalità è notevolmente aumentato. Un valore aggiunto di cui beneficia tutto il settore anche nell'alta considerazione che le nostre Forze Armate riscuotono a livello internazionale". Questo uno dei passaggi del deputato Angelo Tofalo, componente della commissione Difesa e già sottosegretario alla Difesa nei governi Conte I e Conte II, durante la sua partecipazione a 'Nemmeno con un clic', ciclo di incontri in streaming sulle tematiche della parità di genere curato dalla senatrice M5S Cinzia Leone.

