Tiro a segno, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: l’India si prende la vittoria nei Mixed Team di pistola e carabina (Di lunedì 22 marzo 2021) I padroni di casa fanno bottino pieno. Nella terza giornata della Coppa del Mondo in corso di svolgimento a Nuova Delhi, in una prova che riguarda sia il Tiro a segno sia il Tiro a volo, l’India si prende tutte e due le vittorie delle gare in programma oggi sulle linee di Tiro “locali” vincendo i Mixed Team sia di carabina sia di pistola ad aria compressa dai 10m. Nel contest di carabina a imporsi è il binomio formato da Elavenil Valarivan e Divyansh Singh Panwar che in finale ha sconfitto 16-10 il duo ungherese costituito da Eszter Denes e István Péni, con la forte coppia americana composta da Mary Carolynn Tucker e Lucas Kozeniesky ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) I padroni di casa fanno bottino pieno. Nella terza giornata delladelin corso di svolgimento a, in una prova che riguarda sia ilsia ila volo,situtte e due le vittorie delle gare in programma oggi sulle linee di“locali” vincendo isia disia diad aria compressa dai 10m. Nel contest dia imporsi è il binomio formato da Elavenil Valarivan e Divyansh Singh Panwar che in finale ha sconfitto 16-10 il duo ungherese costituito da Eszter Denes e István Péni, con la forte coppia americana composta da Mary Carolynn Tucker e Lucas Kozeniesky ...

