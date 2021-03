Tiki - Taka, si aggiunge nuovo ospite stasera (Di lunedì 22 marzo 2021) ... Xavier Jacobelli (direttore di 'Tuttosport'), Andrea Di Caro (vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport'), Giuseppe Cruciani , Massimo Mauro, Pascal Vicedomini, Ciccio Graziani, Francesco Oppini, ... Leggi su sportevai (Di lunedì 22 marzo 2021) ... Xavier Jacobelli (direttore di 'Tuttosport'), Andrea Di Caro (vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport'), Giuseppe Cruciani , Massimo Mauro, Pascal Vicedomini, Ciccio Graziani, Francesco Oppini, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiki Taka Tiki - Taka, si aggiunge nuovo ospite stasera Si aggiunge un nuovo ospite nel salotto di Chiambretti per la puntata di questa sera (ore 23.40 su Italia 1) di 'Tiki Taka - La Repubblica del pallone'. Rispetto al programma annunciato in studio ci sarà anche un tecnico emergente (che piace molto a Fabio Capello , tra l'altro) ovvero l'allenatore dell'Udinese ...

Chiambretti: "Covid? Vivo rinchiuso in casa"/ "Dispiaciuto per mia figlia, e mamma.." Un anno fa di questi tempi Piero Chiambretti perdeva la mamma a causa del covid. A marzo del 2020, infatti, il volto noto della televisione, conduttore della trasmissione Tiki Taka, veniva ricoverato presso l'ospedale Mauriziano di Torino assieme alla signora Felicita che però non ce l'ha fatta. In quei giorni Piero Chiambretti aveva girato una serie di video che oggi ...

Tiki Taka stasera su Italia 1: ospiti Gotti, Berti e Ceccherini - Sportmediaset Sport Mediaset Tiki Taka stasera in tv: ospiti, canale, orario e streaming lunedì 22 marzo con Berti Il conduttore Piero Chiambretti presenterà Tiki Taka, appuntamento del lunedì sera italiano, programma di approfondimento calcistico. La trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 23.40 di lunedì ...

Lunedì è il giorno di Tiki Taka: ospiti Berti e Ceccherini Lunedì 22 marzo 2021, su Italia 1 alle ore 23.40, un nuovo appuntamento con “ Tiki Taka – La Repubblica del pallone ”. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, l’ex centrocampista dell’Inter Nicola Berti ...

