«The Walking Dead», un cooking show ispirato alla serie tv (Di lunedì 22 marzo 2021) Cos’abbiano gli zombie in comune con i cuochi, è difficile a dirsi. Ma Amc, la rete che negli Stati Uniti ha portato alla ribalta The Walking Dead, ha deciso di dare ai suoi personaggi una nuova, e più allegra collocazione. Il canale, in collaborazione con Complex Networks, sta lavorando ad un cooking show originale, che possa unire l’universo mortifero di The Walking Dead con i sapori e i profumi di First we feast, ormai celeberrimo contenitore Youtube di cucina e ricette. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 marzo 2021) Cos’abbiano gli zombie in comune con i cuochi, è difficile a dirsi. Ma Amc, la rete che negli Stati Uniti ha portato alla ribalta The Walking Dead, ha deciso di dare ai suoi personaggi una nuova, e più allegra collocazione. Il canale, in collaborazione con Complex Networks, sta lavorando ad un cooking show originale, che possa unire l’universo mortifero di The Walking Dead con i sapori e i profumi di First we feast, ormai celeberrimo contenitore Youtube di cucina e ricette.

