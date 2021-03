“The Queen of Spain”, con Penelope Cruz in arrivo oggi su prime video (Di lunedì 22 marzo 2021) La commedia “The Queen of Spain“, arriva oggi 22 marzo in streaming su Amazon prime video. Diretta dal regista spagnolo Fernando Trueba, propone l’inedita veste della bellissima e bravissima Penelope Cruz nel ruolo di film in costume. Questa è la terza collaborazion e tra il filmmaker, già autore di “La Nina dei Tuoi Sogni“, e la star del cinema. Nel cast di “The Queen of Spain“, oltre al premio Oscar Penelope Cruz ci saranno anche Antonio Resines, Mandy Patinkin, Cary Elwes. Questo è un vero e proprio sequel de “La niña dei tuoi Sogni” del 1999, che fece vincere a Penelope Cruz il suo primo Goya. Il cast principale riprende i rispettivi ruoli, con 20 anni in più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) La commedia “Theof“, arriva22 marzo in streaming su Amazon. Diretta dal regista spagnolo Fernando Trueba, propone l’inedita veste della bellissima e bravissimanel ruolo di film in costume. Questa è la terza collaborazion e tra il filmmaker, già autore di “La Nina dei Tuoi Sogni“, e la star del cinema. Nel cast di “Theof“, oltre al premio Oscarci saranno anche Antonio Resines, Mandy Patinkin, Cary Elwes. Questo è un vero e proprio sequel de “La niña dei tuoi Sogni” del 1999, che fece vincere ail suo primo Goya. Il cast principale riprende i rispettivi ruoli, con 20 anni in più ...

