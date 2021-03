The Europea House – Ambrosetti: ecco Campania Venture (Di lunedì 22 marzo 2021) The European House – Ambrosetti: al via Campania Venture (iniziativa per il rafforzamento della community imprenditoriale campana nei settori della trasformazione digitale e sostenibilità). Ha preso il via Campania Venture, un progetto innovativo e fortemente concreto di social innovation investment, lanciato da The European House – Ambrosetti su spinta propulsiva di alcune aziende strategiche del Leggi su 2anews (Di lunedì 22 marzo 2021) The: al via(iniziativa per il rafforzamento della community imprenditoriale campana nei settori della trasformazione digitale e sostenibilità). Ha preso il via, un progetto innovativo e fortemente concreto di social innovation investment, lanciato da Thesu spinta propulsiva di alcune aziende strategiche del

Advertising

RadioRadicale : RT @fradicioni: #BREAKING: Sanzioni dell’Unione Europea contro generale Min Aung Hlaing e altri 10 esponenti della giunta militare in #Birm… - SerenaConsole : RT @fradicioni: #BREAKING: Sanzioni dell’Unione Europea contro generale Min Aung Hlaing e altri 10 esponenti della giunta militare in #Birm… - akyinnamon : RT @fradicioni: #BREAKING: Sanzioni dell’Unione Europea contro generale Min Aung Hlaing e altri 10 esponenti della giunta militare in #Birm… - aletommasi3 : RT @fradicioni: #BREAKING: Sanzioni dell’Unione Europea contro generale Min Aung Hlaing e altri 10 esponenti della giunta militare in #Birm… - fradicioni : #BREAKING: Sanzioni dell’Unione Europea contro generale Min Aung Hlaing e altri 10 esponenti della giunta militare… -