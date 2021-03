The Europea House – Ambrosetti: ecco Campania Venture (Di lunedì 22 marzo 2021) The European House – Ambrosetti: al via Campania Venture (iniziativa per il rafforzamento della community imprenditoriale campana nei settori della trasformazione digitale e sostenibilità). Ha preso il via Campania Venture, un progetto innovativo e fortemente concreto di social innovation investment, lanciato da The European House – Ambrosetti su spinta propulsiva di alcune aziende strategiche del Leggi su 2anews (Di lunedì 22 marzo 2021) The: al via(iniziativa per il rafforzamento della community imprenditoriale campana nei settori della trasformazione digitale e sostenibilità). Ha preso il via, un progetto innovativo e fortemente concreto di social innovation investment, lanciato da Thesu spinta propulsiva di alcune aziende strategiche del

Advertising

BarbySavino : RT @fdieuropa: La strategia Farm to Fork rappresenta la nuova bibbia agroalimentare europea, fatta di nutriscore, nuovi oneri burocratici… - SERGIOBERLATO : RT @fdieuropa: La strategia Farm to Fork rappresenta la nuova bibbia agroalimentare europea, fatta di nutriscore, nuovi oneri burocratici… - GiuseppeGuerin1 : Il prossimo lunedì si svolgerà la Conferenza Europea “il ruolo dell’economia Sociale nella creazione di lavoro e pe… - catycanni : RT @fdieuropa: La strategia Farm to Fork rappresenta la nuova bibbia agroalimentare europea, fatta di nutriscore, nuovi oneri burocratici… - green_milano : Un'analisi di @McKinsey_MGI evidenzia una carenza di skill digitali e tecnologici che, entro il 2023, renderà più c… -