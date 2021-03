Tg Politico Parlamentare | edizione del 22 marzo 2021

Leggi su dire

(Di lunedì 22 marzo 2021) Flop dei vaccini in Lombardia. Dopo un fine settimana di caos a causa di moltissimi sms non inviati per fissare gli appuntamenti ai vaccinandi, il presidente Attilio Fontana annuncia l’azzeramento dei vertici di Aria, l’azienda regionale incaricata di gestire il sistema di prenotazione. Nel frattempo il premier Mario Draghi sta mettendo a punto, col commissario Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio, una squadra operativa che aiuti tutte le regioni a smaltire le 52 milioni di dosi di vaccino in arrivo per giugno. Il governo ha inoltre intenzione di definire una lista di categorie prioritarie a livello nazionale. Di vaccini si parlerà anche al Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Draghi vorrebbe convincere Francia e Germania ad adottare una linea unitaria, dura, nei confronti di tutte la case farmaceutiche che non rispettano i contratti stipulati. E-COMMERCE, OGGI LA PROTESTA IN AMAZON