Testo e video ufficiale del brano "Scopriti" cantato da Folcast, Nuove Proposte Festival di Sanremo 2021

Ecco il Testo e il video ufficiale di "Scopriti" cantato da Folcast in gara nella categoria Nuove Proposte alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021

Folcast
Data di nascita: 4 ottobre 1992
Nome completo: Daniele Folcarelli
Luogo di nascita: Roma

Fra i 4 finalisti dell' ultima serata del Festival

"Scopriti"

Che fuori non piove
Non fa neanche freddo
E batte forte il sole
Però c'è confusione
Tra le nostre parole
Non mi sento più le gambe
M'hai lasciato qui in mutande
Su 'sta sedia senza ruote
Che gira intorno a stanze vuote
E non mi sento più la faccia
Questo cuore adesso ...

