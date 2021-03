Tesla - Cina, il governo bandisce le elettriche di Musk dai siti militari (Di lunedì 22 marzo 2021) In Cina le Tesla sono diventate un caso di sicurezza nazionale: il governo ha infatti vietato l'utilizzo delle elettriche californiane al personale dell'esercito, delle aziende di Stato e delle più importanti agenzie per timore dei rischi di spionaggio. La mossa di Pechino ha ricevuto risposta immediata da Elon Musk: "Se la Tesla usasse le sue auto per spiare, in Cina o in qualsiasi altro Paese, verrebbe chiusa ovunque". Resta il fatto che le sue vetture sono state bandite da alcune aree e strutture (principalmente quelle militari) e messe nel mirino in un Paese che rappresenta un mercato florido per la Casa di Palo Alto. Occhi indiscreti. Secondo le ricostruzioni di alcune agenzie di stampa, tra cui la Reuters, la decisione è stata presa in seguito a ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 22 marzo 2021) Inlesono diventate un caso di sicurezza nazionale: ilha infatti vietato l'utilizzo dellecaliforniane al personale dell'esercito, delle aziende di Stato e delle più importanti agenzie per timore dei rischi di spionaggio. La mossa di Pechino ha ricevuto risposta immediata da Elon: "Se lausasse le sue auto per spiare, ino in qualsiasi altro Paese, verrebbe chiusa ovunque". Resta il fatto che le sue vetture sono state bandite da alcune aree e strutture (principalmente quelle) e messe nel mirino in un Paese che rappresenta un mercato florido per la Casa di Palo Alto. Occhi indiscreti. Secondo le ricostruzioni di alcune agenzie di stampa, tra cui la Reuters, la decisione è stata presa in seguito a ...

