Terraria sfonda il tetto dei 35 milioni di copie vendute

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 22 marzo 2021) Re-Logic ha un importante traguardo da festeggiare: le 35didi. La notizia arriva direttamente dai forum ufficiali del gioco, dove sono stati rilasciati i dati ufficiali di vendita. Sommando tutti i sistemi per i quali è disponibile il gioco, abbiamo i seguenti risultati: I dati sono aggiornati alla fine del 2020, e quindi arrivano quasi a coprire i dieci anni dalla pubblicazione del titolo, avvenuta inizialmente a maggio 2011. Come possiamo vedere, molti sistemi di gioco tra quelli citati sono naturalmente oramai obsoleti e non sono stati forniti i singoli dati per piattaforma ma solamente per settore di mercato. Oltretutto, non è conteggiata la versione Stadia, appena uscita dopo una piccola polemica che ha coinvolto gli sviluppatori e Google. Leggi altro...