Terapia genica: ridotta la tossicità neurologica (Di lunedì 22 marzo 2021) I ricercatori della Penn Medicine hanno sviluppato un approccio innovativo per ridurre la tossicità delle terapie geniche che agiscono sul sistema nervoso centrale La Terapia genica basata sull’utilizzo dei vettori virali adeno-associati (AAV) sta mostrando risultati molto promettenti in alcune patologie neurologiche: un esempio su tutti è onasemnogene abeparvovec (nota con il nome commerciale Zolgensma) per l’atrofia muscolare spinale (SMA).… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) I ricercatori della Penn Medicine hanno sviluppato un approccio innovativo per ridurre ladelle terapie geniche che agiscono sul sistema nervoso centrale Labasata sull’utilizzo dei vettori virali adeno-associati (AAV) sta mostrando risultati molto promettenti in alcune patologie neurologiche: un esempio su tutti è onasemnogene abeparvovec (nota con il nome commerciale Zolgensma) per l’atrofia muscolare spinale (SMA).… L'articolo Corriere Nazionale.

