Tennistavolo: Gg TeamWear Sant'Espedito Napoli, storica prima vittoria in A1

Napoli – Si è concluso un grande weekend pieno di soddisfazioni per il Tennistavolo napoletano. Dopo la vittoria in B1, ecco la prima vittoria in serie A1 per il GG Team Wear Sant'Espedito Napoli. Con un secco 4 a 0 in trasferta a Vigevano i giovani atleti della squadra napoletana conquistano i primi storici punti nella massima serie. Un risultato importante e tanto atteso in queste prime giornate. Finalmente gli sforzi di questi primi mesi hanno portato i loro frutti. Questi i parziali 3 0 di Riniotis su Austria 3 2 di Palmieri su Deleraico 3 1 di Cappuccio su Kalem 3 0 di Riniotis su Deleraico La salvezza ora non è più così lontana per la squadra del Presidente Persico. Un grande applauso al coach Pirone per il lavoro svolto in ...

