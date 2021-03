Tennis, Lorenzo Musetti top100. Jannik Sinner lo elogia: “Penso sia un grande giocatore” (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi, 22 marzo, Lorenzo Musetti è entrato a far parte ufficialmente della top-100 del ranking ATP. L’azzurrino, classe 2002, grazie alla grandissima prestazione ad Acapulco (Messico) ha guadagnato ben 26 posizioni e da oggi è n.94 del mondo. A 19 anni una prestazione di grande rilievo per un giocatore dotato di grande talento, che secondo tanti ha un modo di intendere il Tennis un po’ “antico”, ovvero più sul tocco che sulla potenza. “È un sogno che si avvera. Fin da bambino speravo e sognavo di essere un giorno tra i primi 100 e di entrare nel Tour. È incredibile”, le sue parole riportate dal sito ufficiale dell’ATP. Qualità evidenti e riconosciute anche da altri giocatori del circuito come Jannik Sinner (n.31 ATP e best ranking questa settimana): ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi, 22 marzo,è entrato a far parte ufficialmente della top-100 del ranking ATP. L’azzurrino, classe 2002, grazie alla grandissima prestazione ad Acapulco (Messico) ha guadagnato ben 26 posizioni e da oggi è n.94 del mondo. A 19 anni una prestazione dirilievo per undotato ditalento, che secondo tanti ha un modo di intendere ilun po’ “antico”, ovvero più sul tocco che sulla potenza. “È un sogno che si avvera. Fin da bambino speravo e sognavo di essere un giorno tra i primi 100 e di entrare nel Tour. È incredibile”, le sue parole riportate dal sito ufficiale dell’ATP. Qualità evidenti e riconosciute anche da altri giocatori del circuito come(n.31 ATP e best ranking questa settimana): ...

