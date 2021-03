Tennis | Juan Martin Del Potro costretto ad una nuova operazione al ginocchio L’argentino continua a sognare Tokyo 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Juan

OA Sport

Ma? 'Lasciato il calcio mi sono buttato sule ora sul padel, ma senza avere realmente uno ... E i miei idoli adesso si chiamanoMartin Diaz il 'signore dei riflessi' e Fernando Belasteguin, ......il torneo Open di Latiano vinto daIliev . L'istruttore e tennista del Ct Lecce ha sconfitto in finale Omar Brigida col punteggio di 3 - 6, 7 - 5, 6 - 2 in derby targato Circolo...Juan Martin Del Potro non vuole arrendersi e continua a sognare di poter rientrare in campo, magari proprio in occasione dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021 per provare a rappresentare nel migl ...Il contenuto della nota pubblicata recentemente dallo Spezia, tramite i propri canali ufficiali, in riferimento alla positività al Covid-19 di Juan Ramos, difensore tra le fila spezzine. Dopo Nahuel E ...